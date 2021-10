Business news: Bahrein, governo presenta al parlamento progetto di legge per modificare Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Bahrein ha presentato al parlamento un progetto di legge che prevede la modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) a partire da gennaio 2022. Lo rende noto l’emittente televisiva saudita con sede a Dubai "Al Arabiya", secondo la quale il rapporto rilasciato dal governo non ha specificato se è previsto un aumento o una riduzione dell’Iva, attualmente al 5 per cento nel Paese. Diverse fonti hanno rivelato che il Bahrein sta valutando di adottare l’Iva del 10 per cento per aumentare le entrate statali e ridurre il deficit di bilancio. (Res)