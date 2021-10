Business news: Cina, crisi energetica minaccia mercato di smartphone e semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni energetiche attualmente in vigore nel nord-est della Cina minacciano di interrompere la catena di approvvigionamento degli smartphone, provocando risvolti negativi anche per l'industria dei semiconduttori. Lo ha chiarito Gu Wenjun, analista della società cinese di ricerche di mercato ICwise, citato dal "South China Morning Post". La Cina è il centro produttivo dei dispositivi di ultima generazione, ha affermato Gu, e le recenti restrizioni giungono nel momento peggiore per Apple, Xiaomi e Huawei, le quali hanno appena immesso nuovi prodotti sul mercato. Relativamente ai semiconduttori, molte imprese cinesi sono già state private dell'accesso all'energia, fattore che aggraverà ulteriormente la generale carenza globale di chip, ha fatto sapere l'analista. Nell'ultimo mese, oltre 10 province cinesi hanno attuato misure di razionamento dell'elettricità, dovute in parte alle insufficienti scorte di carbone termico presenti nella Repubblica popolare. (Cip)