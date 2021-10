Business news: Apple, consegne iPhone 13 ritardate dalla pandemia nel Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tempi di consegna del nuovo iPhone 13 di Apple subiranno una dilatazione a causa dei ritardi accumulati dai fornitori vietnamiti dell'azienda a causa della pandemia di Covid-19, e dell'introduzione da parte del colosso di Cupertino di una nuova funzione per le fotocamere dell'apparecchio. L'introduzione della nuova funzione di stabilizzazione ottica su sensore (Ois) sul nuovo iPhone 13 ha costretto i fornitori vietnamiti di moduli per videocamere ad aumentare la produzione dovendo però mantenere il livello di qualità, un'operazione complicata dai lockdown che negli ultimi mesi hanno interessato Ho Chi Minh City e altre importanti aree produttive del Vietnam. La situazione dovrebbe migliorare il mese prossimo per effetto delle progressive riaperture nel sud del Paese. (Nys)