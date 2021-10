Business news: operazione contro la violazione di copyright, Cina chiude 245 siti web e applicazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'operazione antipirateria mirata a limitare la violazione del copyright su Internet "ha contribuito a ripulire il cyberspazio". Lo ha riferito l'emittente statale cinese "Cgtn", precisando che i dipartimenti delle forze dell'ordine a vari livelli hanno indagato su 445 casi di violazione del diritto d'autore, chiudendo 245 siti web illegali e applicazioni mobili che trasmettono "contenuti piratati" e rimuovendo 618.300 link da quando l'operazione è stata lanciata a giugno. Durante l'operazione, avviata dall'Amministrazione nazionale per il diritto d'autore (Ncac) in collaborazione con altri tre dipartimenti del governo, sono state rimossi più di 8,46 milioni di link che violavano le leggi e i regolamenti sul copyright. Le principali piattaforme di video brevi hanno rimosso circa 80.400 di questi collegamenti associati ai Giochi olimpici di Tokyo. Tra gli obiettivi dell'operazione ci sono video modificati e copiati da altri senza autorizzazione, programmi di live streaming che diffondono film, musica, foto, giochi e altre opere non autorizzate, nonché l'uso non autorizzato di contenuti per l'insegnamento protetti da copyright. L'operazione è la 17ma campagna nazionale contro la violazione del copyright del web dal 2005. (Cip)