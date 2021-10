Business news: carenza alloggi a Hong Kong, società New World lancia progetto per studiare la questione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- New World Development, società di sviluppo immobiliare di Hong Kong, lancerà un progetto di ricerca per affrontare la questione della carenza di alloggi nella città, uno dei mercati immobiliari più costosi. Lo ha riferito la stessa società in un comunicato, prendendo un impegno a lungo termine a rendere gli alloggi più accessibili. Nell'ambito del progetto, New World istituirà un comitato che avrà il compito di analizzare i problemi abitativi, i prezzi, i tempi di attesa per le case popolari e la mancanza di strutture abitative a misura di anziani. "Risolvere il problema abitativo a Hong Kong è fondamentale per la crescita futura della città", ha dichiarato in una nota Adrian Cheng, amministratore delegato della compagnia e responsabile dell'iniziativa, denominata New World Build for Good. (Cip)