Business news: ambasciatore Cina a Bruxelles, Ue non discrimini nostre imprese nel mercato

- L'Unione europea dovrebbe sviluppare un ambiente imprenditoriale "equo, trasparente e non discriminatorio per le imprese cinesi". È l'appello che l'ambasciatore cinese a Bruxelles, Zhang Ming, ha rivolto all'Europa in un videomessaggio lanciato in previsione del 72mo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese. "Dal momento che la Cina ha aperto il proprio mercato, l'Unione europea dovrebbe ricambiare creando condizioni paritarie per le aziende cinesi", ha dichiarato l'ambasciatore, sottolineando che le parti "non sono rivali sistemici" divisi da grandi conflitti di interesse. Tuttavia, le accuse di violazione dei diritti umani nello Xinjiang rivolte a Pechino e le sanzioni imposte dall'Unione europea ad alcuni funzionari cinesi, prosegue Zhang, hanno "ritardato il progresso del partenariato". Citando i dati relativi agli scambi nel corso della pandemia di Covid-19, l'ambasciatore ha affermato che il commercio bilaterale ha subito un incremento del 34,2 per cento su base annua, raggiungendo nel 2021 un valore di 454,9 miliardi di euro; numeri che, nel complesso, "hanno reso la Cina il principale partner commerciale dell'Ue". A conclusione del suo intervento, l'ambasciatore ha esortato le parti a rispettare i reciproci interessi e a lavorare ad una "crescita solida e costante" delle relazioni bilaterali. (Cip)