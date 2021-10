Business news: conclusa la Fiera per il commercio Cina-Africa, firmati 135 progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 135 progetti per un valore di 22,9 miliardi di dollari è stato firmato alla seconda edizione della Fiera per il commercio e l'economia tra Cina e Africa (China-Africa economic and trade expo) che si è conclusa nella provincia dell'Hunan, nella Cina centrale. Lo ha fatto sapere l'ufficio informazioni del governo provinciale in conferenza stampa. All'evento di quattro giorni, con il tema "Nuovo inizio, nuove opportunità e nuovi risultati", circa 320 aziende hanno mostrato i loro prodotti e oltre 250 milioni di yuan (circa 38,7 milioni di dollari) di prodotti sono stati scambiati. "Con il sostegno e la partecipazione attiva di tutte le parti in Cina e in Africa, l'evento di quest'anno ha portato risultati fruttuosi", ha detto Shen Yumou insieme al comitato organizzatore della fiera. "Gli importi appaltati hanno superato quelli della prima edizione", ha aggiunto Shen. Inaugurata per la prima volta nel 2019, la fiera biennale è un'importante piattaforma per rafforzare la cooperazione economica e commerciale tra la Cina e i Paesi del continente africano. (Cip)