Roma: Raggi a Ostiense per incendio ponte Industria, "si stringe il cuore, domani comitato"

- La sindaca uscente di Roma, Virginia Raggi, si è recata per un sopralluogo al Ponte dell'Industria, conosciuto anche come "Ponte di ferro", in zona Ostiense, dove questa notte è divampato un vasto incendio. "Al momento quello che possiamo dire è che chiaramente stringe il cuore vedere così un pezzo di storia. Ovviamente ci mettiamo immediatamente al lavoro, già domani mattina è stato convocato il Coc, il Comitato operativo comunale, per cercare di ripristinare quanto prima tutti i servizi, come il gas e la luce - ha detto Raggi -. Poi dovremmo fare una verifica sulla stabilità del ponte e cercheremo, al netto di quello che ci diranno queste indagini, di aprire quanto prima la viabilità in condizioni di sicurezza", ha concluso Raggi. (Rer)