- Il candidato sindaco del centrosinistra, Roberto Gualtieri, si è recato di persona, per un sopralluogo, al Ponte dell'Industria, conosciuto anche come "Ponte di ferro", in zona Ostiense, dove questa notte è divampato un vasto incendio. Sul posto anche la sindaca uscente Virginia Raggi. (Rer)