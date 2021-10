Business news: inaugurato in Egitto il più grande depuratore del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Egitto ha inaugurato nel Sinai il depuratore di Bahr el Baqar, il più grande impianto di trattamento delle acque reflue del mondo. “Il governo ha speso 700 miliardi di sterline (circa 40 miliardi di euro) per realizzare progetti nel Sinai negli ultimi sei anni, tra cui la costruzione di sei tunnel sotto il Canale di Suez e 9.000 unità abitative”, ha dichiarato il primo ministro dell’Egitto, Mustafa Madbouly, in occasione dell’inaugurazione alla quale ha partecipato anche il presidente della Repubblica, Abdel Fattah al Sisi. L’impianto di Bahr el Baqar è costato 18 miliardi di sterline egiziano (1 miliardo di euro circa) e avrà una capacità produttiva di 5,6 milioni di metri cubi di acqua al giorno, destinata alla bonifica di un'area di oltre 476 mila feddan (circa 200 mila ettari) nel Sinai. L'Egitto si sta attrezzando per aumentare le proprie risorse idriche a seguito del riempimento del bacino della Grande diga della rinascita etiope (Gerd) sul Nilo azzurro. Quasi la metà delle risorse idriche degli oltre 100 milioni di egiziani proviene infatti dal Nilo. Nel governatorato di Beheira, nel nord dell’Egitto, molti agricoltori hanno iniziato a installare macchine per estrarre l’acqua dal terreno, a causa della grande preoccupazione per l’interruzione dell’acqua di irrigazione destinata ai campi, dopo che l’Etiopia ha costruito la Gerd Un agricoltore ha detto a “Nova”: “Ho pagato molti soldi per installare questa macchina, ma l’acqua freatica qui è salata e non può essere utilizzata molto per l’irrigazione, per non danneggiare il suolo agricolo”. Tuttavia, non tutti gli egiziani sono finanziariamente in grado di installare questa macchina e nel sottosuolo non è disponibile facilmente l’acqua in tutto l’Egitto. In molte aree è necessario installare macchine di grandi dimensioni per raggiungere l’acqua che si trova in profondità. Lo scorso giugno, il ministro delle Risorse idriche egiziano, Mohamed Abdel Atti, ha dichiarato che il Paese ha circa 60 miliardi di metri cubi di risorse idriche, per la gran parte provenienti dal Nilo. Tuttavia, per cercare di soddisfare il fabbisogno idrico pari a circa 114 miliardi di metri cubi all’anno, il governo conta anche sulle limitate quantità di acqua piovana, dalle risorse delle falde acquifere e dal riciclo delle acque reflue. Circa 34 miliardi di metri cubi all’anno di acqua sono garantiti dall’importazione di prodotti alimentari dall’estero. Per far fronte a questa situazione, il governo egiziano ha elaborato una strategia fino al 2050 del valore di circa 48 miliardi di euro. Alcuni funzionari egiziani avvertono che la mancanza di acqua porterà a un aumento del livello di povertà e alla migrazione dei contadini verso le città o all’estero. Tuttavia, ammettono anche che l’Etiopia ha bisogno di sviluppo per combattere la povertà e per fermare il flusso degli immigrati dal Corno d’Africa nel Paese dei faraoni. (Cae)