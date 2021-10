Egitto: premier Madbouly riceve omologo giordano Khasawneh nella nuova capitale amministrativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly ha ricevuto oggi presso la sede del governo nella nuova capitale amministrativa l'omologo giordano Bishr al Khasawneh. Quest'ultimo si trova in visita in Egitto con l'obiettivo di rafforzare le opportunità di cooperazione bilaterale tra i due Paesi. "Sono rimasto stupito oggi quando ho visto questi progetti giganteschi. Ci congratuliamo con voi per le fasi avanzate che avete raggiunto nella nuova capitale amministrativa", ha detto Khasawneh, citato dall'ufficio stampa del governo egiziano.(Cae)