Georgia: elezioni locali, Sogno georgiano annuncia che non ci sarà voto anticipato

- Non ci saranno elezioni parlamentari anticipate in Georgia in quanto il partito governativo Sogno georgiano ha ottenuto un buon risultato alle elezioni locali di oggi. Lo ha dichiarato il sindaco di Tbilisi, Kakha Kaladze, commentando i risultati parziali delle elezioni locali di oggi in Georgia. Nella capitale Tbilisi il partito Sogno georgiano, in base ai dati parziali, sarebbe primo con il 47,6 per cento dei voti mentre il partito d'opposizione Movimento di unità nazionale sarebbe fermo al 27,1 per cento dei voti. Con questo scenario sarebbe comunque necessario il secondo turno per la nomina del nuovo sindaco della capitale georgiana. "Dobbiamo aspettare i risultati finali della commissione elettorale centrale ma, secondo gli exit poll, il Sogno georgiano è il vincitore ovunque", ha dichiarato Kaladze chiarendo che le prossime elezioni in Georgia si terranno nel 2024 per cui "abbiamo tre anni di tempo per sviluppare il nostro spettro politico". (segue) (Res)