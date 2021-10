Georgia: elezioni locali, Sogno georgiano annuncia che non ci sarà voto anticipato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base all'accordo mediato dall'Ue per risolvere la crisi politica tra maggioranza e opposizione, se il Sogno georgiano non avesse raggiunto il 43 per cento nelle elezioni amministrative di oggi il Paese caucasico sarebbe dovuto andare ad elezioni anticipate. Il Sogno georgiano ha comunque abbandonato l'accordo nel mese di agosto, accusando l'opposizione di averlo violato. Di diverso avviso sull'esito del voto odierno il candidato sindaco dell'opposizione nella capitale Tbilisi Nika Melia. "Il Sogno georgiano ha chiaramente perso il centro politico: la capitale. Abbiamo visto i risultati delle elezioni per il sindaco e, certamente, si terrà il secondo turno", ha dichiarato Melia. (Res)