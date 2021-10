Business news: Taiwan-India, discusso progetto per uno stabilimento di semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taipei e Nuova Delhi stanno discutendo un progetto per la realizzazione di uno stabilimento di semiconduttori in India, e la riduzione dei dazi sui componenti utilizzati nella produzione di chip entro la fine dell'anno. Lo riferisce "Taiwan News". I funzionari taiwanesi e indiani hanno recentemente discusso della creazione di un impianto per la produzione di chip da 7,5 miliardi di dollari in India che potrebbe produrre semiconduttori per 5G e auto elettriche. L'India sta valutando i siti idonei al progetto; Nuova Delhi aumenterebbe del 50 per cento le spese in conto capitale dal 2023 insieme a sgravi fiscali e altri incentivi. Nel 2018, Taiwan e India hanno firmato un accordo di investimento bilaterale per espandere gli investimenti e i legami economici. Taipei spera che l'accordo di investimento porti a un accordo di libero scambio, mentre Nuova Delhi ha mostrato titubanza su questo fronte per i timori di ritorsioni economiche da parte di Pechino. L'India sta cercando di attirare più investimenti nell'alta tecnologia e di conseguire l'autosufficienza nelle forniture di semiconduttori. Taiwan auspica di rafforzare la sua presenza diplomatica a fronte delle pressioni militari, politiche ed economiche della Cina. (Cip)