Business news: Cina, Marathon sta acquistando il debito di Evergrande

- Marathon Asset Management, un gestore di investimenti creditizi statunitense che conta 23 miliardi di dollari di asset, sta acquistando il debito emesso dal colosso dell'immobiliare cinese Evergrande. Lo ha dichiarato il co-fondatore e amministratore delegato di Marathon, Bruce Richards. La società di New York ha acquistato il debito di Evergrande per la prima volta questa settimana e continuerà a farlo ai prezzi attuali. Le obbligazioni denominate in dollari di Evergrande sono crollate sotto i 30 centesimi di dollaro questo mese, dopo che il gruppo ha esaurito la liquidità necessaria a rimborsare finanziatori e fornitori. Evergrande si avvia verso un duro piano di ristrutturazione, "anche se la società potrebbe effettuare alcuni pagamenti del debito a breve termine, e gli acquirenti di case, i fornitori e gli obbligazionisti cinesi verranno pagati prima degli investitori offshore", ha dichiarato Richards. (Cip)