Business news: India, entro il 2045 raddoppio domanda petrolifera

- Entro il 2045 la domanda di petrolio dell’India dovrebbe salire a undici milioni di barili al giorno, più del doppio rispetto a ora. Lo prevede l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) nel suo ultimo outlook mondiale. Nonostante la spinta verso le fonti energetiche rinnovabili, il Paese rimarrà strettamente legato al petrolio nei prossimi due decenni. Nel 2045 la percentuale del petrolio nell’insieme delle fonti energetiche primarie dovrebbe arrivare al 28,6 per cento, con un aumento di tre punti percentuali rispetto al 2020. La quota del diesel e della benzina nella domanda petrolifera dovrebbe passare dal 51 al 58 per cento, per effetto dell’incremento demografico e del processo di urbanizzazione; si stima anche un’aggiunta di 200 milioni di veicoli per il trasporto di passeggeri. Nel frattempo il consumo di gas dovrebbe aumentare del 5,4 per cento all’anno, ma difficilmente la quota nel mix energetico raggiungerà l’obiettivo previsto del 15 per cento. Quella del gas, invece, dovrebbe scendere dal 43,5 al 36,3 per cento. (Inn)