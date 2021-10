Business news: Cina, Bank of Liaoshen acquisirà altre due banche della provincia di Liaoning

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione di regolamentazione bancaria e assicurativa della Cina (Cbirc) ha reso noto di aver approvato l'acquisizione da parte della Bank of Liaoshen di due banche locali più piccole. Secondo l'autorità bancaria, la Bank of Liaoshen rileverà tutte le attività e le passività post-audit di Bank of Liaoyang e Yingkou Coastal Bank, nonché il personale dei due istituti di credito. La Bank of Liaoshen è una nuova banca municipale commerciale di Shenyang, capitale della provincia nord-orientale Liaoning, fondata col sostegno di China Merchants Bank e operativa da giugno. Alcuni piccoli istituti nel Liaoning sono stati colpiti da un'ondata di ritiri di depositi dalla fine del 2019, alimentata dalla preoccupazione dei depositanti sulla carenza di fondi e da carenze nella governance aziendale in un'economia indebolita dalla pandemia di coronavirus. (Cip)