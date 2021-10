Business news: Asia Perspective, crisi energetica in Cina scoraggia investitori esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerose aziende in procinto di investire in Cina hanno scelto di non andare fino in fondo, a seguito della persistente crisi energetica che sta interessando il Paese. Lo ha dichiarato Johan Annell, partner della società di consulenza Asia Perspective, all'emittente statunitense "Cnbc". L'esperto ha precisato che "gli investimenti esteri pianificati ammontavano a decine di milioni di dollari" e, ricordando i colloqui intrattenuti con i rappresentanti di circa cento imprese estere, ha affermato che l'incertezza legata ai futuri sviluppi del settore energetico in Cina sta spingendo le aziende a cercare nuovi partner commerciali nel Sud-est asiatico, soprattutto in Vietnam. Nel tentativo di frenare la fuga degli investitori, il governo della provincia meridionale del Guangdong ha fatto sapere che le autorità locali allenteranno le barriere agli investimenti, rafforzando al contempo le agevolazioni alle imprese estere. Le nuove misure sono state annunciate nell'ambito di una conferenza dedicata al tema degli investimenti esteri in Cina, nel corso della quale le autorità hanno reso noto l'abbassamento del requisito patrimoniale a 200 milioni di dollari per le società straniere desiderose di stabilirsi nell'area e l'eliminazione delle restrizioni relative al capitale sociale versato. Le nuove misure integreranno le sovvenzioni e gli sgravi fiscali già offerti alle compagnie d'oltremare. (Cip)