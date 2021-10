Business news: PetroChina punta a produrre petrolio di scisto nel sito di Gulong entro il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera PetroChina spenderà miliardi di dollari per accelerare la perforazione delle formazioni rocciose di scisto nel Gulong, nord-est della Cina, che potrebbero essere fondamentali per sostenere la produzione di petrolio. Lo riferisce "Channel News Asia", secondo cui il produttore statale cinese di petrolio e gas mira a dare il via al suo progetto petrolifero non convenzionale nel 2025 e a raddoppiare la sua capacità produttiva entro la fine di questo decennio. La zona di Gulong, situata nel vasto bacino di Songliao, si trova all'interno dell'area del giacimento petrolifero di punta di Daqing, il più grande della Cina, la cui produzione però sta diminuendo. Se il piano pilota avrà successo, le tecnologie potrebbero essere replicate altrove per sbloccare le vaste riserve di scisto non sfruttate della Cina. Secondo gli analisti, il successo di Gulong potrebbe essere cruciale per sostenere la produzione petrolifera cinese a quattro milioni di barili al giorno, quasi il 30 per cento del suo consumo, la fornitura minima per le attività manifatturiere e i servizi militari. (Cip)