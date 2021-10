Economia: Visco (Bankitalia), Banca centrale non deve contrastare inflazione temporaneamente più elevata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Recenti studi suggeriscono, in particolare, che la banca centrale non debba necessariamente rispondere a shock di domanda indotti da un cambiamento strutturale". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenendo all'evento "Giornate di Economia Marcello De Cecco 2021" a Lanciano in Abruzzo. Un’inflazione temporaneamente più elevata "non andrebbe contrastata, trattandosi di un incremento che facilita il necessario riaggiustamento dei salari e dei prezzi e che consiste in una variazione 'di livello', con effetti solo transitori sul "tasso di crescita' dei prezzi. Più in generale, la banca centrale dovrebbe agire con prudenza nel contrastare shock che appaiono avere una natura solo temporanea", ha spiegato. (Rin)