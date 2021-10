Business news: presidente Banca asiatica di sviluppo, per la Cina crescita moderata dal prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2022 in poi la Cina registrerà una moderata tendenza di crescita a lungo termine. Lo ha dichiarato il presidente della Banca asiatica di sviluppo (Adb) Masatsugu Asakawa, aggiungendo che il crescente debito e i problemi strutturali potrebbero pesare sulla sua economia. "Non tornerà al ritmo di espansione del 7-8 per cento visto durante il suo periodo di forte crescita", ha detto Asakawa in una conferenza stampa. Secondo i dati pubblicati di recente dall'Adb, la crescita della Cina, la più grande economia della regione asiatica, rimarrà solida nel 2021, all'8,1 per cento, ma si stima un rallentamento al 5,5 per cento nel 2022. Secondo le ultime previsioni dell'Adb, l'Asia crescerà del 7,1 per cento quest'anno, inferiore alla stima del 7,3 per cento di aprile. Le prospettive di crescita per il 2022 sono aumentate al 5,4 per cento dal 5,3 per cento, supportate da un'ampia ripresa delle esportazioni. "L'Asia in via di sviluppo rimane vulnerabile alla pandemia di coronavirus per via delle nuove varianti che portano a rinnovare le restrizioni alla mobilità di alcune economie", ha affermato Joseph Zveglich Jr., capo economista ad interim, in una conferenza stampa online. "Le misure politiche non dovrebbero concentrarsi solo sul contenimento e sulle vaccinazioni, ma anche sul riorientamento dei settori dell'economia per avviare la ripresa", ha aggiunto l'esperto. (Cip)