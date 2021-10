Business news: Italia-Cina, Di Maio co-presiede Commissione economica mista con ministro Commercio Wang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e il ministro del Commercio della Repubblica popolare cinese, Wang Wentao, hanno co-presieduto in videoconferenza la 14ma sessione della Commissione economica mista Italia–Cina. Lo fa sapere la Farnesina in una nota. Di Maio ha espresso soddisfazione per l'andamento positivo dell'interscambio bilaterale e delle esportazioni italiane verso la Cina, cresciuti nel primo semestre di quest'anno rispettivamente del 20,3 per cento e del 48,3 per cento su base annua (+2,6 miliardi di euro da gennaio a giugno 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). Una crescita percentuale ancora maggiore per l'export del settore agroalimentare, che da gennaio a luglio ha segnato un +50 per cento, raggiungendo un valore di 415 milioni di euro: numeri che hanno portato l'Italia a diventare quest'anno il terzo fornitore al mondo di vino per il mercato cinese. (Com)