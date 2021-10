Business news: stampa Usa, crisi energetica in Cina potrebbe essere causata da una legge sul settore minerario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale crisi energetica in Cina potrebbe essere in parte dovuta ad un emendamento della legge criminale nazionale, che ha inasprito le sanzioni sulle compagnie minerarie a seguito dell'aumento degli incidenti legati alle attività estrattive del carbone. È l'opinione di cinque analisti e commercianti che hanno parlato all'emittente statunitense "Bloomberg" in forma anonima. Nell'ultimo decennio, la Cina ha prodotto circa 3,8 miliardi di tonnellate di carbone su base annua prestando tuttavia scarsa attenzione ai parametri di sicurezza sul lavoro. In risposta all'elevato tasso di incidenti occorsi nelle miniere, il governo ha disposto un emendamento all'articolo 134 della legge criminale nazionale, che punisce le violazioni con multe e possibili pene detentive. L'inasprimento delle sanzioni, secondo gli esperti, avrebbe distolto i minatori dall'aumentare l'estrazione del carbone, nonostante i ripetuti appelli lanciati dal governo nel contesto della persistente crisi energetica. I problemi di approvvigionamento energetico interesserebbero attualmente 20 province e regioni, le quali rappresentano oltre il 66 per cento del prodotto interno nazionale. (Cip)