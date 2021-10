Italia-Belgio: ambasciata ospita iniziativa su promozione design incentrata su Stefano Boeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 29 settembre scorso l’ambasciata d’Italia a Bruxelles ha ospitato in Residenza una iniziativa di promozione integrata del design, dell’architettura e dell’innovazione sostenibile italiana incentrata su Stefano Boeri che ha parlato ad una qualificata platea belga ed europea su “Forestazione urbana e architettura. Il sistema Milano”. La presentazione, riferisce una nota, ha passato in rassegna i principali progetti architettonici verdi in Europa e, più in particolare, in Belgio. Proprio ieri è infatti stato inaugurato il Palazzo Verde ad Anversa: l’edificio, che ospita 86 alberi, 1000 arbusti e 1200 piante, raggiunge 780 m2 di superficie verde totale, diventando l’edificio più verde del Belgio. Boeri ha anche annunciato un ulteriore progetto in corso di progettazione a Bruxelles. (segue) (Com)