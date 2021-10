Business news: Foxconn presenterà batteria per autobus elettrici nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore taiwanese Foxconn prevede di introdurre la sua prima batteria per autobus elettrici nel 2023. Lo ha riferito la stessa società, annunciando accordi con tre società taiwanesi - Giga Solar Materials, Long Time Technology e China Steel Chemical Corporation - per lo sviluppo di materiali anodici per batterie al litio ferro fosfato. Secondo Foxconn, il progetto di cooperazione si basa su un memorandum d'intesa firmato di recente con le tre società. Il produttore di Taipei, principale fornitore di Apple, si sta infatti espandendo nel settore dei veicoli elettrici, grazie anche allo sviluppo della piattaforma Mih. Le batterie prodotte nell'ambito dell'accordo di cooperazione sarebbero destinate agli autobus elettrici Foxtron, impresa del gruppo Foxconn nel campo dei veicoli elettrici commerciali su larga scala. (Cip)