Business news: direttore banca Hengqin, "Macao potrebbe diventare centro finanziario regionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione amministrativa speciale (Ras) di Macao potrebbe diventare un centro finanziario regionale. Lo ha detto Raymond Fong, direttore generale della banca locale Hengqin, filiale del Banco Nacional Ultramarino (Bnu), in un'intervista al quotidiano cinese "Global Times". "La realizzazione della zona di cooperazione approfondita nella vicina isola di Hengqin potrebbe sostenere l'ascesa finanziaria di Macao", ha evidenziato Fong. "La zona mira alla creazione di una piattaforma di servizi finanziari che colleghi la Cina e i Paesi di lingua portoghese, sostiene l'introduzione di servizi di regolamento in yuan oltre frontiera e punta ad abbassare le soglie per le istituzioni finanziarie", ha spiegato Fong. Citando gli esempi delle zone economiche di Hong Kong e Shenzhen, il banchiere di Macao ha osservato che tramite una zona di cooperazione approfondita è possibile esplorare un nuovo regime di gestione del debito estero e quindi facilitare il finanziamento oltre frontiera. "Sarà più facile per i Paesi di lingua portoghese emettere obbligazioni a Macao – ha affermato Fong – e le imprese finanziate da Macao che operano nella zona avranno probabilmente accesso a finanziamenti a basso costo. In un nuovo caso di emissione di obbligazioni legate a Macao, il dipartimento delle finanze della provincia del Guangdong ha annunciato l'emissione a Macao a ottobre di obbligazioni del governo locale offshore per 2,2 miliardi di yuan (340,43 milioni di dollari). (Cip)