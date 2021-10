Rieti: Di Berardino (Regione Lazio), giornata Fondo ambiente italiano valorizza ricchezze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore al Lavoro e politiche per la ricostruzione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, ha partecipato all'iniziativa organizzata dal Fondo ambiente italiano per il riconoscimento della chiesa di Sant'Antonio Abbate e dell'ospedale vecchio di Rieti come luogo del Fai. "Come Regione Lazio abbiamo sostenuto, anche assieme al comune, tale riconoscimento, capace di promuove e valorizzare questo sito e di contribuire a farlo conoscere e apprezzare a cittadini e turisti - dichiara l'assessore Di Berardino -Inoltre abbiamo finanziato - attraverso il contratto istituzionale di sviluppo- un finanziamento ad hoc, la cui prima tranche di 3,5 milioni di euro, servirà per realizzare il campus universitario all'interno dell'antico complesso ospedaliero. L'iniziativa del Fai si svolge alla vigilia della discussione sulla rimodulazione del nostro modello di sviluppo, che dovrà ancorarsi sempre più alla sostenibilità e all'innovazione e che coinvolge, con le dovute regole, anche i beni culturali. Siamo in una fase in cui attraverso il Pnnr e coi Fondi europei possiamo impegnare importanti risorse per progetti di sviluppo. Tali risorse possono dunque contribuire a mettere a sistema questo luogo con altri siti artistici e culturali e inserire Rieti in un circuito turistico di ampio raggio", conclude l'assessore. (Com)