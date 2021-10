Business news: Cina, annunciate liste negative per commercio servizi transfrontalieri in aree di libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina prenderà in considerazione la compilazione di una lista negativa per il commercio dei servizi transfrontalieri nelle sue zone di libero scambio per promuovere ulteriormente la liberalizzazione degli scambi nel settore. Lo ha annunciato in conferenza stampa Chen Hong, un funzionario del ministero del Commercio cinese. "La Cina si impegnerà per promuovere l'apertura, far avanzare l'innovazione e realizzare zone di libero scambio di rilevanza internazionale", ha affermato Chen. Secondo il funzionario, per far progredire l'innovazione istituzionale, saranno delegati maggiori poteri di gestione alle zone di libero scambio. Una zona di libero scambio (chiamata anche zona di scambio estero) è un'area in cui le merci possono essere scaricate, stoccate, lavorate e nuovamente esportate secondo specifiche norme doganali e non sono, generalmente, soggette a dazi. (Cip)