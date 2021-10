Business news: rapporto Usa, la Cina rischia di perdere competitività a causa dei debiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Cina vuole mantenere elevata la propria competitività nei mercati globali non può ignorare i debiti e le preoccupazioni dei Paesi partecipanti alla Nuova via della seta (Bri), la maxi rete commerciale e infrastrutturale promossa da Pechino nel 2013 e che attualmente abbraccia 120 Stati. È quanto emerge da un rapporto pubblicato dal laboratorio di ricerca statunitense AidData, secondo cui il debito cinese nell'ambito del progetto è "sostanzialmente più ampio di quanto stimato in precedenza". Nei cinque anni successivi al lancio della Nuova via della Seta, la Cina ha investito 85,4 miliardi di dollari all'anno, superando di gran lunga l'impegno finanziario di 37 miliardi di dollari in investimenti esteri degli Stati Uniti. Tuttavia, 44 Stati hanno contratto un debito con il governo di Pechino pari a oltre il 10 per cento del loro prodotto interno lordo (Pil): tra questi, il Laos detiene il primato con una esposizione pari al 29,4 per cento del suo Pil, seguito da altri Paesi come Sri Lanka, Kenya, Etiopia, Venezuela, Cambogia, Senegal e Bielorussia. A compromettere la stabilità del progetto Bri sarebbero inoltre una serie di carenze sul piano infrastrutturale: secondo il rapporto, il 35 per cento delle infrastrutture Bri ha prodotto scandali di corruzione, rischi ambientali e violazioni sul lavoro, spingendo molti Paesi partecipanti a cancellare o sospendere molti altri progetti futuri. Risolvere le questioni legate al debito e ai ritardi infrastrutturali è di fondamentale importanza per la competitività futura del progetto, soprattutto a seguito dell'annuncio di Washington dell'iniziativa Build Back Better World (B3w) al vertice G7, ha sottolineato AidData. (Cip)