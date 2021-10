Business news: Taiwan, la presidente di Amd vince il Robert N. Noyce Award per i semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lisa Su (Su Zifeng), presidente della multinazionale statunitense Advanced Micro Devices (Amd) originaria di Taiwan, è la prima donna al mondo ad essere insignita del Robert N. Noyce Award, la massima onorificenza riconosciuta dall’industria dei semiconduttori. Di origini taiwanesi, Su è stata premiata per la leadership pioneristica nel campo dei chip e per le “strategie commerciali di successo che hanno contribuito allo sviluppo dell'industria della microelettronica". Su ha definito il riconoscimento “un onore”, rinnovando la propria determinazione a contribuire allo sviluppo del settore. Al principio della sua carriera, Su ha lavorato per diverse società, tra cui Texas Instruments, IBM e Freescale Semiconductor, con mansioni sia ingegneristiche che amministrative. Il Robert N. Noyce è solo l’ultimo dei riconoscimenti ottenuti dalla dirigente taiwanese: nel 2002 è stata nominata dal MIT Technology Review "eccezionale innovatrice under 35", mentre nel 2021 la Casa Bianca l’ha menzionata tra i 30 leader tecnologici più importanti nei membri del Comitato consultivo sulla tecnologia presidenziale degli Stati Uniti (Pcast). (Cip)