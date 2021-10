Imprese: Leonardo, con brand Agusta rafforziamo leadership mondiale di elicotteri Vip (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fin dall’arrivo di un elicottero popolare come l’A109 cinquanta anni fa, 'velocità e eleganza' sono stati esempi chiari di parole ricorrenti tra gli operatori per definire un elicottero e un’esperienza. La crescita significativa e l’evoluzione dell’ampia gamma di soluzioni di grande successo in tutti gli impieghi civili e di pubblica utilità nel corso dei decenni ha portato 'Agusta' a divenire sinonimo di caratteristiche come prestazioni senza confronti, cura dell’aerodinamica, tecnologie avanzate e elevati livelli di customizzazione. Questo è ancor più vero e costante nel tempo proprio per compiti di trasporto passeggeri. L’annuncio del lancio del nuovo brand Vip è avvenuto nel corso dell’inaugurazione ufficiale del nuovo terminal elicotteristico di Leonardo e Falcon Aviation Services a Dubai, volutamente denominato Casa Agusta. Il terminal agevolerà la mobilità verso e dall’area di Expo 2020. Un convertiplano Aw609 e una sua cabina in scala 1:1 in configurazione Vip/corporate saranno in mostra statica vicino a Casa Agusta per un periodo limitato. La prima apparizione del convertiplano Aw609 in Medio Oriente con la sua presentazione ufficiale a Dubai coincide con il lancio commerciale mondiale del rivoluzionario aeromobile in attesa della certificazione civile. (segue) (Com)