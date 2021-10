Imprese: Leonardo, con brand Agusta rafforziamo leadership mondiale di elicotteri Vip (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’idea di Casa Agusta si fonda su un concetto totalmente nuovo che unisce la piazzola di atterraggio con aree espositive e lounge, tutto in un unico eliporto basato all’interno di una città. Tale concetto supporterà lo sviluppo di una rete di collegamenti punto-punto sia per trasferimenti urbani che tra città, puntando a soddisfare al contempo la domanda crescente per una mobilità moderna e sostenibile così come per una maggior accessibilità alle aree urbane. Gli utilizzatori e i passeggeri del settore del trasporto Vip e charter otterranno un livello di servizio tipicamente disponibile solo nelle strutture presenti nei più ampi aeroporti privati lontani dal centro e dalle aree urbane. Casa Agusta presenta un solido design eco-sostenibile, modulare e con l’impiego di materiali riciclabili. Se richiesto, il terminal può essere smontato, trasportato e rimontato altrove. L’importante operatore Falcon Aviation Services degli Emirati Arabi Uniti utilizzerà il terminal per fornire i migliori servizi di trasporto elicotteristico. L’esperienza deve generare le sensazioni proprie del brand Agusta prima di ogni decollo e atterraggio. (segue) (Com)