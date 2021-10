Libia: fonti “Nova”, vicepresidente Lafi in Egitto per fondi congelati e riconciliazione nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo fonti di “Agenzia Nova”, la ministra libica Abdel Rahman accompagna il vicepresidente per due importanti dossier. Il primo è la riconciliazione nazionale, dal momento che Al Cairo vivono molte figure influenti affiliate all'ex regime. Il secondo tema è relativo ai fondi libici congelati in Egitto. A tal proposito, il capo del governo di unità libico, Abdulhamid Dabaiba, avrebbe recentemente chiesto all’omologo egiziano, Mustafa Madbouly, di riaprire i casi giudiziari che hanno congelato i fondi libici dopo la caduta del regime del colonello Muammar Gheddafi, a titolo di risarcimento per gli investimenti egiziani in Libia. (Cae)