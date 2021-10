© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 3 ottobre, nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, è previsto 1 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3343m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: giornata che precede l'arrivo di una perturbazione atlantica, ma l'aria umida da essa richiamata porterà già nuvolosità diffusa e con deboli piogge che coinvolgeranno buona parte delle regioni nord-occidentali, segnatamente Liguria centro-orientale, alto Piemonte e VDA. Temperature in diminuzione nei massimi, ventilazione al più moderata meridionale sulla Liguria, con mare tendente a mosso verso fine giornata. (Rpi)