© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:ROMA 2021- La sindaca uscente e ricandidata del M5s a Roma Virginia Raggi si recherà al seggio allestito in una scuola del quartiere Ottavia. Via delle Maestre Pie Filippini 5. (ore 10:30)- Il candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda voterà domani in via del lavatore 38, Sezione 2105. (ore 11). (segue) (Rer)