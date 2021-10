Spagna: presidente comunità Madrid Ayuso, leader Pp Casado premier che serve al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della comunità autonoma di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, è intervenuta oggi alla riunione nazionale del Partito popolare (Pp) inviando un messaggio di sostegno alla leadership di Pablo Casado. "16 anni fa, Pablo Casado ebbe fiducia in me", ha ricordato Diaz Ayuso ringraziando poi il leader del Pp per averle dato la "principale opportunità di tutta la mia vita: presiedere la comunità di Madrid, che è la mia vita e la mia meta politica.". In questo modo, evidenzia la stampa spagnola, Diaz Ayuso ha voluto sgombrare il campo dalle voci che la vorrebbero come nuova leader dei popolari oggi all'opposizione. "Oggi ti voglio dire, Pablo, davanti a tutto il mondo, che ho nitidamente chiaro dove sta il mio posto e che darò il mio meglio per Madrid", ha dichiarato Ayuso rivolgendosi a Casado e aggiungendo: "Abbiamo bisogno che tu arrivi ad essere il presidente del governo della Spagna". Secondo la presidente della comunità di Madrid, alle elezioni la scelta è "tra socialismo e progresso, tra socialismo e libertà e tra Sanchez (l'attuale premier socialista Pedro) e Casado. (Spm)