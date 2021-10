Algeria-Francia: richiamato l’ambasciatore nordafricano a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti burrascosi tra l’Algeria e la Francia hanno subito oggi un nuovo duro colpo. Il governo di Algeri ha richiamato il suo ambasciatore a Parigi, Mohamed Antar Daoud, dopo le recenti osservazioni del presidente francese, Emmanuel Macron, in merito al Paese nordafricano. Lo riferisce la stampa algerina, spiegando che un comunicato della presidenza della Repubblica sull’accaduto uscirà a breve. Giovedì 30 settembre, ricevendo i discendenti e i reduci dei combattenti della guerra d'Algeria di entrambe le parti, Macron ha chiesto di parlare "liberamente" del conflitto e di lenire la "ferita della memoria". Ma il titolare dell’Eliseo, in piena campagna elettorale per le elezioni del 2022, ha riservato parole molte dure nei confronti della classe dirigente algerina, accusandola di vivere di "rendita commemorativa". Non solo. Interrogato sulla sua ultima decisione di ridurre drasticamente il numero di visti concessi in Francia ai cittadini nordafricani, algerini inclusi, Macron ha fatto un'allusione poco lusinghiera all’élite politica algerina: “Non ci sarà alcun impatto su ciò di cui parliamo. Faremo in modo che gli studenti e la comunità imprenditoriale non siano coinvolti. Piuttosto, infastidiremo le persone dei gruppi dirigenti, che erano solite richiedere i visti facilmente". (segue) (Ala)