Imprese: Leonardo, con brand Agusta rafforziamo leadership mondiale di elicotteri Vip

- Leonardo ha annunciato il lancio di una nuova iniziativa per rafforzare la sua posizione di leadership mondiale nel campo degli elicotteri per trasporto Vip/corporate, aprendo la strada a nuove e avanzate soluzioni sostenibili per la mobilità aerea nel campo del volo verticale. A partire da oggi, Agusta - si legge in una nota si Leonardo - diventa il brand rappresentativo della filosofia e dei valori distintivi di Leonardo in termini di design, tecnologia e servizi nel settore dell’ala rotante per gli impieghi di trasporto executive. Facendo leva sulla tradizione di un nome iconico fortemente presente nell’industria di settore, e allo stesso tempo simbolo di un impegno a mantenersi sulla frontiera dell’innovazione, Agusta è una combinazione unica di prestazioni senza confronti, confort e raffinato stile italiano. Leonardo è impegnata a fornire agli operatori, oggi e nel futuro, soluzioni personalizzate senza pari. Tali soluzioni comprenderanno nuovi servizi operativi dedicati, nuove configurazioni per gli interni e gli allestimenti e nuove possibilità di customizzazione nel settore del trasporto Vip. Gian Piero Cutillo, Managing director della divisione Elicotteri di Leonardo, ha dichiarato: "Attraverso Agusta diamo ai nostri operatori Vip un brand solido, facilmente riconoscibile e col quale possono identificarsi, un tratto caratteristico che incarna la loro ricerca dell’eccellenza e della qualità con un tocco personale e peculiare e che deve includere anche la loro esperienza del volo. Vogliamo che chi beneficia di tale esperienza si senta sé stesso prima del decollo, durante il volo e all’arrivo a destinazione, distinguendosi dagli altri. La forza e la riconoscibilità del brand Agusta sono ancora vivi in questo particolare segmento di mercato". (segue) (Com)