Imprese: Leonardo, con brand Agusta rafforziamo leadership mondiale di elicotteri Vip (4)

- A tal fine Leonardo ha sviluppato un’infrastruttura ideale, presente all’inizio e alla fine di ogni viaggio. Un terminal moderno, modulare, sostenibile e raffinato che soddisfa l’evoluzione della mobilità aerea con spazi adattabili e aree dedicate sia al business che al relax. Attraverso la combinazione di questa straordinaria infrastruttura e del rivoluzionario Aw609, capace di garantire la versatilità tipica del volo verticale e le elevate prestazioni proprie dell’aeroplano turboelica, quello che Leonardo sta presentando a Dubai oggi incarna per l’Azienda la visione di un futuro non distante per la moderna mobilità aerea. Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, ha sottolineato: "L’industria aeronautica del terzo millennio si sta evolvendo rapidamente e va verso nuove forme di mobilità al fine di garantire modernità, sicurezza e sostenibilità. Il nostro obiettivo non è costruire ponti per lo scambio di beni e servizi. Noi intendiamo sostenere la mobilità delle persone e delle idee, elementi chiave per la crescita economica e culturale. Leonardo vuole essere un motore di questa trasformazione, facendo leva sulle capacità che ci contraddistinguono: tecnologie avanzate, professionalità, focus sulle persone. Ciò che annunciamo e mostriamo qui oggi contribuirà enormemente a supportare questa evoluzione della mobilità". Con una quota superiore al 40 per cento del mercato degli elicotteri bimotore Vip in termini di consegne, Leonardo è leader indiscusso del settore. L’Azienda vanta la più ampia e moderna gamma di modelli e capacità rispetto a qualsiasi altro costruttore, soddisfacendo pienamente o addirittura superando gli standard certificativi e di sicurezza più stringenti in materia con una serie di tecnologie avanzate per la navigazione, la missione, la sicurezza e l’esperienza di volo in cabina. (Com)