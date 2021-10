Libia: fonti “Nova”, vicepresidente Lafi in Egitto per fondi congelati e riconciliazione nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riconciliazione tra le autorità di Tripoli e le figure del passato regime di Gheddafi in esilio al Cairo e lo sblocco dei fondi libici congelati in Egitto. Questi i due principali dossier della visita in Egitto del vicepresidente Abdullah Al Lafi, accompagnato dalla ministra della Giustizia, Halima Abdel Rahman, secondo quanto ha appreso “Agenzia Nova” da fonti vicine al dossier. Proprio oggi il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha ricevuto Al Lafi nel Paese delle piramidi, come confermato dal portavoce della diplomazia egiziana, Ahmed Hafez. Secondo un comunicato del ministero, Shoukry ha ribadito “il pieno sostegno dell'Egitto alla Libia come Stato indipendente e sovrano su tutto il suo territorio nazionale”. Il ministro ha poi accolto con favore l’emissione della legge sulle elezioni presidenziale da parte della Camera dei rappresentanti, anche se il testo – approvato in maniera poco chiara - è stato per la verità respinto dall’Alto Consiglio di Stato di Tripoli e rivisto dalla Commissione elettorale che ne ha chiesto diverse modifiche. Sia come sia, il ministro dell’Egitto ha sottolineato la necessità che venga completata al più presto anche la legge sulle elezioni parlamentari "in coordinamento con tutte le parti libiche". Da parte sua, Al Lafi ha espresso “l'apprezzamento del suo Paese per il ruolo di sostegno dell'Egitto in Libia e gli sforzi per stabilizzarlo e ricostruirlo”. (segue) (Cae)