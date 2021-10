Digitale: Visco (Bankitalia), studiamo evoluzione struttura produzione con transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo cercando di capire come evolverà la struttura della produzione, non solo per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori ma anche in seguito al processo di transizione a un’economia con più digitale e necessariamente con minori emissioni di carbonio". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenendo all'evento "Giornate di Economia Marcello De Cecco 2021" a Lanciano in Abruzzo. (Rin)