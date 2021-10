Italia-Belgio: ambasciata ospita iniziativa su promozione design incentrata su Stefano Boeri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono proprio le città infatti, secondo Stefano Boeri, a svolgere un ruolo di primo piano nella battaglia contro le conseguenze del cambiamento climatico. Boeri ha anche presentato il sistema Milano: il Bosco Verticale, il Salone del Mobile appena concluso, la Triennale ed il progetto “Forestami”, protagonisti della eccellenza italiana dell’architettura verde e del design sostenibile anche in termini di futuro ed innovazione nel settore economico, sociale, culturale e ambientale. Il rispetto dell’ambiente e la lotta al cambiamento climatico sono infatti priorità della diplomazia italiana che quest’anno è impegnata con due grandi appuntamenti internazionali, la presidenza del G20 e la co-presidenza, insieme al Regno Unito, della COP26, come indicato in apertura dall’Ambasciatore Genuardi. La lecture, svoltasi alla presenza di una platea qualificata e variegata di esponenti istituzionali, culturali, appartenenti al mondo del design e dell’architettura belgi, nonché degli attori del Sistema Italia in Belgio, è stata seguita da un’animata e interessante sessione di Q&A. (Com)