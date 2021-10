Roma: donna trovata morta ad Ardea, figlio arrestato per omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'omicidio della donna di 68 anni, trovata morta il 28 settembre scorso all'interno della sua abitazione di via del Pettirosso, ad Ardea, vicino a Roma, i carabinieri hanno arrestato il figlio della vittima. In particolare, questo pomeriggio, i carabinieri della compagnia di Anzio - a seguito del decesso di Graziella Bartolotta, trovata morta all’interno della sua abitazione di via del Pettirosso ad Ardea il 28 settembre scorso, al termine di una articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri e condotta con gli ausili tecnici forniti dalla sezione rilievi tecnici del nucleo investigativo del comando provinciale di Roma e dalla sezione investigazioni scientifiche del gruppo carabinieri di Frascati – hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Velletri, che ha concordato pienamente con le ipotesi investigative sostenute dagli inquirenti, nei confronti di Fabrizio Rocchi, primogenito della vittima. Secondo l’esame autoptico, svoltosi nella giornata di ieri, la causa della morte della donna, di 68 anni, è riconducibile a tre colpi violentissimi inferti con un corpo contundente al capo da un soggetto che gli inquirenti reputano essere proprio l’odierno arrestato. (segue) (Rer)