Economia: Visco (Bankitalia), Banca centrale non deve reagire a shock di offerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale non deve reagire a shock di offerta, o quanto meno deve farlo in modo molto cauto, "intervenendo solo laddove si generino, mediante la crescita dei salari o delle aspettative di inflazione, effetti 'di secondo ordine' sui prezzi. Questa forma di 'benign neglect' può essere raccomandata nel caso di un aumento del livello dei prezzi delle materie prime, non solo quando sia di natura temporanea ma anche quando, inteso come permanente e inevitabile mutamento dei prezzi relativi (e delle ragioni di scambio), si decida di assorbirlo, come una tassa non eludibile, senza trasferirlo su altri prezzi e salari". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenendo all'evento "Giornate di Economia Marcello De Cecco 2021" a Lanciano in Abruzzo. (Rin)