Turismo: Visco (Bankitalia), lontana prospettiva di ripristino flussi internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consumi "restano particolarmente condizionati dai timori di contagio, soprattutto quelli legati al turismo e al tempo libero, il cui peso sul totale è sceso l’anno passato da oltre il 21 a meno del 17 per cento". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenendo all'evento "Giornate di Economia Marcello De Cecco 2021" a Lanciano in Abruzzo. "In Italia, secondo i conti nazionali, la spesa complessiva per servizi era ancora del 14 per cento più bassa nel secondo trimestre di quest’anno rispetto al livello precedente lo scoppio della pandemia; la spesa in beni durevoli ha invece già più che recuperato. Inoltre, sebbene la quota di popolazione vaccinata sia ampia nel nostro paese, così come nel complesso dell’area dell’euro, la gravità della pandemia in molte parti del globo rende il pieno ripristino dei flussi di turismo internazionale una prospettiva ancora lontana", ha aggiunto. (Rin)