Milano: corteo non preavvisato contro il Green pass, in 4mila a manifestare

- E' in corso una manifestazione no Green pass che ha preso le mosse da piazza Fontana. Il corteo, non preavvisato, si sviluppa lungo il centro cittadino e, come fa sapere la questura di Milano, registra la presenza di circa 4mila persone. All'altezza dei bastioni di Porta Venezia, un gruppo di manifestanti ha tentato di indirizzare la testa del corteo verso piazza della Repubblica prossima alla stazione Centrale. Le forze dell'ordine sono riuscite a scongiurare l'azione e al momento il corteo prosegue lungo corso Buenos Aires. (Rem)