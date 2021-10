Roma 2021: assessore Personale, 2.400 i seggi già costituiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 18:30 erano 2.400 i seggi già costituiti per le elezioni amministrative della Capitale. "In questi minuti si sta procedendo al definitivo completamento delle operazioni". Lo afferma l'assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis. "Un grande ringraziamento a tutti coloro i quali si stanno adoperando in queste ore con dedizione e professionalità. Dispiace che qualcuno rompa il silenzio elettorale per gettare fango su chi in queste ore lavora alacremente", conclude l'assessore. (Com)