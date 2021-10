Expo 2020: stampa Emirati, il David di Michelangelo è la “star” del Padiglione Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stampa degli Emirati Arabi Uniti esalta il principale protagonista del Padiglione Italia a Expo Dubai 2020, il “gemello” del David di Michelangelo, ovvero la più sofisticata e fedele riproduzione in scala reale mai realizzata. “I visitatori fanno la fila per fare foto e registrare video faccia a faccia con la copia del capolavoro rinascimentale”, scrive il quotidiano emiratino in lingua inglese “The National”, in un articolo intitolato “Il David di Michelangelo è la star del padiglione dell’Italia”. Il padiglione stesso è considerata una delle attrazioni più raffinate presenti all’Expo di Dubai ed è situato tra i distretti “Opportunità e Sostenibilità”, una posizione strategica per il flusso di visitatori, stimato fino a 5 milioni lungo il corso dei sei mesi dell'evento. La realizzazione dell’edificio ha visto il coinvolgimento di 70 partner istituzionali, oltre 50 imprese sponsor, 15 Regioni e 30 Università, in un percorso espositivo curato dal direttore artistico Davide Rampello. Il percorso espositivo del Padiglione Italia culmina nel Teatro della Memoria. “Lui (il David) è come un testimonial della memoria”, ha detto Rampello a “The National”. “La memoria è la madre delle muse e ispira l'arte. Senza memoria non abbiamo scienza né arte. Questo è ciò che David simboleggia”, aggiunge Rampello. L’iconico "clone" in 3D del David di Michelangelo è, a detta degli esperti, la più fedele copia mai realizzata. (segue) (Res)