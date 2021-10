Expo 2020: stampa Emirati, il David di Michelangelo è la “star” del Padiglione Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Frutto di un progetto firmato da Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto e F&M Ingegneria, il Padiglione Italia si sviluppa su 3.500 metri quadrati di superficie per 27 metri d'altezza ed è caratterizzato da una copertura formata da tre scafi rovesciati verde, bianco e rosso - che formano il più grande tricolore italiano mai realizzato - realizzati con il contributo di Fincantieri e verniciati con vernici sostenibili del Gruppo Boero prodotte da scarti alimentari. L'intero edificio viene ombreggiato in maniera sostenibile con l'uso di corde ignifughe e tende realizzate con plastica riciclata. “Abbiamo cercato di esplorare la circolarità in architettura. Volevamo sperimentare in modo che tutto ciò che usiamo qui sia riciclabile o riutilizzabile", ha affermato Ratti a “The National”. “Le corde che costituiscono la facciata del padiglione sono realizzate con due milioni di bottiglie d'acqua di plastica riciclate. Queste sono stati trasformati in 70 chilometri di corda e domani verranno riutilizzate di nuovo. L'idea di riutilizzare è molto importante”, ha aggiunto Ratti. (Res)