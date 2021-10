Georgia-Ucraina: ministro Esteri Kuleba, Kiev intende proteggere Saakashvili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina sosterrà l'ex presidente georgiano Mikhail Saakashvili in quanto è un cittadino ucraino. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, parlando all'emittente televisiva "Dom". "Saakashvili è un nostro cittadino. Forniremo lui il sostegno appropriato. Oggi un rappresentante dell'ambasciata georgiana arriverà al ministero degli Esteri dell'Ucraina su nostro invito. E di tutto questo discuteremo con lui. Proteggiamo ogni cittadini dell'Ucraina in pericolo", ha affermato il ministro degli Esteri ucraino. "L'estradizione in Ucraina dell'ex presidente georgiano Mikhail Saakashvili, arrestato ieri sera poco dopo il suo rientro in patria, non viene considerata dalle autorità di Tbilisi", ha assicurato il procuratore generale della Georgia Jarji Tsiklauri. "La questione dell'estradizione di Saakashvili non viene considerata in questa fase. Comunque, se tale richiesta arrivasse alla Georgia, il ministero della Giustizia inizierà a considerarla ed a prendere una decisione legale. Ma in questa fase, non è stato ricevuto nulla, e tale questione non viene considerata", ha spiegato il procuratore parlando all'emittente "Rustavi 2". Il procuratore georgiano ha chiarito che, nonostante Saajashvili abbia la cittadinanza ucraina, l'ex presidente può scontare la sua pena in Georgia in quanto "è stato condannato da tre tribunali". "La sua cittadinanza ucraina non cambia nulla", ha concluso Tsiklauri. (segue) (Res)